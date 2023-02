01.02.2023 h 14:26 commenti

I capolavori di Palazzo Alberti devono restare a Prato, il Consiglio di Stato boccia il ricorso di Vicenza

La questione è definitivamente chiusa: i quadri e il palazzo che li ospita sono un tutt'uno e dunque non ci possono essere divisioni o spostamenti come chiedeva la Banca popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa. Esulta l'Associazione pratese Amici dei musei: "Grande successo per la cultura della città a cui abbiamo contribuito per primi"

nt

Unitaria e perciò indivisibile la collezione, parte integrante e perciò costitutiva di Palazzo dei Conti Alberti la galleria: i quadri di Bellini, Caravaggio, Bartolini, Filippo Lippi, solo per citarne alcuni, restano a Prato. Questione chiusa definitivamente. A mettere la parola fine al contenzioso che ha contrapposto la procedura di liquidazione della Banca popolare di Vicenza a ministero della Cultura, Comune di Prato (avvocati Bartalesi, Tognini, Logli), Fondazione Cassa di risparmio di Prato (avvocato Baldi), e Associazione pratese Amici dei musei (avvocato Giovannelli), è stato il Consiglio di Stato.Tutti i rilievi sollevati dagli avvocati della banca sulla sentenza del Tar, sono stati respinti. La collezione è patrimonio del territorio e sul territorio deve rimanere: i magistrati hanno fatto loro la tesi del “bene culturale sottoposto a vincolo di pertinenzialità” espresso con un decreto ministeriale.Diversi i motivi che hanno spinto i commissari liquidatori della Banca popolare di Vicenza a insistere, in quanto proprietari, sulla possibilità di disporre liberamente dei quadri con l'obiettivo di soddisfare i creditori del fallimento della Bpvi, ma nessuno ha trovato giustificazione e, dunque, accoglimento. I giudici del Consiglio di Stato hanno dato pienamente ragione al ministero dei Beni culturali che ha formalizzato il vincolo della collezione rispetto al territorio e ai colleghi del Tar che lo hanno ribadito. Nulla da fare neppure sul fatto nel tempo, e mentre la collezione cresceva, il primo proprietario – la Cassa di risparmio di Prato – ha cambiato la sua natura giuridica passando da ente pubblico e soggetto privato: “La qualifica di bene culturale – si spiega – costituisce una caratteristica intrinseca al bene stesso che non può essere perduta in virtù del semplice mutamento giuridico del soggetto a cui il bene fa riferimento”.Tra le altre questioni su cui la Popolare di Vicenza in liquidazione coatta ha fatto leva negli anni per far sue in tutto e per tutto le opere smontando il principio di legame storico e fisico tra la collezione e il Palazzo, il fatto che quest'ultimo è rimasto chiuso al pubblico dal 2013, che negli anni precedenti accoglieva “gruppi ristretti di visitatori su appuntamento (non più di mille l'anno)”, che “la collezione è stata da diversi anni e per oltre un terzo dei suoi elementi, dislocata nelle varie sedi della Banca”. Nessuna argomentazione è andata a segno, neppure quella che “il mecenatismo bancario è stato in realtà un investimento in beni rifugio da parte dell'istituto di credito, rispetto al quale la condivisione con il pubblico dei beni acquistati rappresenta un uso secondario rispetto all'obiettivo di accorta allocazione delle risorse”. Insomma, se anche si fosse trattato di un mero impiego di denaro ai fini di un accrescimento della ricchezza, ciò non toglie nulla al legame indissolubile tra le opere e Palazzo degli Alberti.“Si tratta – il commento del presidente dell'Associazione pratese Amici dei musei, Giorgio Arter – di un grande successo per la cultura della città, alla quale la nostra associazione ha contribuito per prima e con un impegno prevalente che risale alla fase di richiesta di apposizione del vincolo a cui, successivamente, si sono uniti il Comune di Prato e la Fondazione Cariprato. L'associazione auspica che la collezione, definitivamente connessa a Prato e al suo territorio, possa continuare ad essere fruita dai cittadini e dai visitatori come ha reso possibile Banca Intesa che recentemente ha inaugurato il percorso espositivo a cui tutti possono accedere gratuitamente”.