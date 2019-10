07.10.2019 h 12:00 commenti

I capolavori del Seicento napoletano protagonisti della nuova mostra a Palazzo Pretorio

Dal 14 dicembre al 13 aprile la collezione custodita nel museo pratese dialogherà con quella della Fondazione De Vito

"Dopo Caravaggio. Il Seicento napoletano nelle collezioni di Palazzo Pretorio e della Fondazione De Vito", è il titolo della mostra organizzata dal Comune di Prato, a cura di Rita Iacopino, direttrice scientifica del Museo di Palazzo Pretorio, e Nadia Bastogi, direttrice scientifica della Fondazione De Vito, in programma al Museo di Palazzo Pretorio dal 14 dicembre 2019 fino al 13 aprile 2020.

Una mostra del genere non poteva essere che al Pretorio dato che all'interno c'è uno nuclei più importanti in Toscana, secondo solo alle Gallerie fiorentine, di opere di Seicento napoletano: la ricostruzione delle vicende storiche dei pezzi e dell’interesse del collezionismo pratese per la pittura napoletana si configura in questo contesto come uno dei principali apporti critici della esposizione.

Altrettanto determinante è il contributo alla conoscenza della pittura napoletana del Seicento della Fondazione De Vito, che con la sua collezione, formatasi dagli anni Settanta del secolo scorso grazie a Giuseppe De Vito (Portici 1924- Firenze 2015) conoscitore, studioso, collezionista di Seicento napoletano e fondatore del periodico “Ricerche sul ‘600 napoletano”, rappresenta, per qualità e interesse storico, una delle più significative collezioni private di pittura napoletana del Seicento.

Storie di collezionismo antico e moderno che permettono di ripercorrere alcune tappe dello sviluppo successivo alla presenza a Napoli del Caravaggio, attraverso le tele di pittori tra i più significativi di questa stagione artistica, da Battistello a Nicola Malinconico.

Presto rivedremo anche il dipinto seicentesco con Giacobbe nel deserto che replica, anche nelle dimensioni, la famosa tela dipinta dallo spagnolo per l’Escorial di Madrid; giuntoci in pessimo stato di conservazione esso è attualmente oggetto di un complesso restauro da parte dell’Opificio delle pietre dure di Firenze, i cui esiti renderanno possibile una corretta lettura dell’opera e della sua autografia, da individuare, presumibilmente, se non nel maestro, in un collaboratore del suo stretto ambito. In un apposito spazio all’interno dell’esposizione e nel catalogo si darà conto con schede scientifiche e strumenti di riproduzione digitale a cura dell’Opificio, delle metodologie di restauro e dei risultati parziali raggiunti a quella data.

“L'investimento culturale come fattore di crescita di un territorio passa anche da una mostra come questa, dove mettendo a confronto alcune opere del Seicento napoletano conservate al Museo di Palazzo Pretorio con altre della collezione della Fondazione De Vito, si dà valore al colloquio tra pubblico e privato. -afferma il sindaco di Prato, Matteo Biffoni - Ma Dopo Caravaggio, non è solo questo; costituisce anche un’opportunità per gli studiosi e un pubblico curioso di ammirare opere fino ad ora poco “viste”, conservate nella sede della Fondazione che dialogano con quelle pratesi, parti di uno dei nuclei più importanti in Toscana di opere del Seicento Napoletano. Attraverso l’esposizione, il Pretorio continua a raccontare la storia di Prato, ricostruendo le vicende storiche dei singoli pezzi e l’interesse del collezionismo pratese per la pittura napoletana, che trova il suo parallelo nell’amore e nell’attenzione che Giovanni De Vito ha dedicato per tutta la vita allo studio dell’arte di questo periodo. Un altro intreccio dunque: il collezionismo storico si incrocia con quello contemporaneo. Ringrazio anche l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze per il grande lavoro che sta facendo su “Giacobbe nel deserto”, opera per tanto tempo ritenuta non restaurabile, che ritornerà visibile grazie a questa Mostra” .

A testimoniare la profonda influenza di Caravaggio sulla pittura del Seicento, il Noli me tangere capolavoro del maestro napoletano Giovanni Battista Caracciolo, detto Battistello, e la grande tela di Mattia Preti con il Ripudio di Agar. Completa il nucleo delle opere pratesi in mostra, il Buon samaritano di Nicola Malinconico.

Tali opere, oltre a rappresentare esempi di un collezionismo già in antico attento agli esiti più aggiornati della pittura del Seicento, tracciano una sequenza cronologica che va dagli inizi del naturalismo, determinato dalla presenza a Napoli del Merisi tra il 1606 e il 1607 e poi tra il 1609 e il 1610, agli ultimi esiti della pittura della fine del secolo sulla scia di Luca Giordano.

La ricostruzione delle vicende storiche, e dell’interesse del collezionismo pratese per la pittura napoletana, rappresenta uno dei principali contributi critici alla mostra.

Particolarmente intrigante appare la profonda congruenza degli esempi pratesi con le opere degli stessi artisti o del medesimo ambito presenti nella collezione della Fondazione Giuseppe e Margaret De Vito per la Storia dell’Arte Moderna a Napoli, che ha sede sulle colline intorno a Firenze, nella villa di Olmo (Vaglia).

In essa figurano dipinti significativi di autori quali Giovan Battista Caracciolo, detto Battistello, Jusepe de Ribera, il Maestro dell'Annuncio ai pastori, Giovanni Ricca, Francesco Fracanzano, Massimo Stanzione, Bernardo Cavallino, Andrea Vaccaro, Antonio De Bellis, Giovanni Battista Spinelli, Paolo Finoglio, Pacecco De Rosa, Carlo Coppola, Domenico Gargiulo, Nunzio Rossi, Luca Giordano, Mattia Preti, insieme a quelli degli specialisti nei generi della battaglia come Aniello Falcone e Andrea De Lione, e della natura morta quali Luca Forte, Giuseppe e Giovanni Battista Recco, Giuseppe e Giovanni Battista Ruoppolo, Paolo Porpora.