I campioni dello sport testimonial a Montemurlo per la campagna "Io non rischio"

Marco Innocenti, Christian Giagnoni, Emily Whaby e Michel Galeotti protagonisti della tappa locale della campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile in programma il finesettimana

A Montemurlo la campagna di prevenzione e di promozione delle buone pratiche di protezione civile “Io non rischio” porta in piazza i grandi campioni dello sport. Marco Innocenti, Christian Giagnoni, Emily Whaby e Michel Galeotti saranno i testimonial dell'iniziativa, che si svolge in contemporanea a livello nazionale e si propone di comunicare i rischi naturali che interessano il nostro Paese.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, in contemporanea con le altre città in tutta Italia, anche Montemurlo partecipa alla campagna “Io non rischio”. Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio terremoto, rischio maremoto, rischio alluvione, l’appuntamento è per sabato 12 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 in via Livorno al centro commerciale Coop mentre domenica 13 ottobre, sempre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, in via Berlinguer, al centro commerciale Simply.

I testimonial montemurlesi saranno presenti in alcuni momenti delle due giornate agli stand, distribuiranno i materiali informativi e "faranno conoscere l'importanza della preparazione e dell'allenamento non solo nello sport, ma anche per prevenire le emergenze. L'informazione e la consapevolezza sono i primi strumenti per affrontare i rischi" sottolinea l'assessore alla protezione civile del Comune di Montemurlo, Valentina Vespi.

Per informazioni su “Io non rischio” a Montemurlo si può contattare la Vab Montemurlo tel. 0574.682736 - mail montemurlo@vab.it o la Croce d’Oro Prato tel. 338.9335064 – mail info@crocedoroprato.it