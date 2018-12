17.12.2018 h 04:00 commenti

I calcianti della Palla Grossa raccolgono giochi per due associazioni cittadine

Sabato 22 dicembre dalle 10 alle 19 in piazza delle Carceri si potranno portare giochi in buono stato e materiale didattico che saranno poi consegnati alla Pamat e all'Oratorio S. Anna. Confermata l'edizione 2019 della Palla Grossa

Terza edizione di " Un cuore grande come la Palla Grossa", pensata per raccogliere giochi in buono stato e nuovi insieme al materiale didattico che sarà consegnato alla Pamat e all’Oratorio di Sant’Anna. La raccolta, sabato 22 dicembre dalle 10 alle 19 in piazza delle Carceri, è stata organizzata dal comitato PallaGrossa con il patrocinio del Comune di Prato. “Ormai sta diventando un appuntamento fisso – ha spiegato il presidente Gabriele Villoresi – lo scorso anno abbiamo raccolto moltissimi giocattoli che poi sono stati distribuiti dalle associazioni. Non si tratta di uno svuota cantina, ma di un’ iniziativa importante per illuminare il Natale di chi è in difficoltà”.

Il punto di raccolta si trova verso il Castello dell’imperatore, luogo facilmente accessibile a tutti. “Dopo l’attività agonistica di settembre – ha spiegato l’assessore allo sport Simone Faggi – i calcianti si dedicano alla beneficenza con un appuntamento che ormai è strutturato. “

E a proposito di Pala Grossa a febbrai si terrà la cena dei calcianti con cui si darà inizio alla stagione. “Anche per il 2019 – ha annunciato Faggi – il torneo verrà disputato in piazza del Mercato nuovo, con le stesse modalità dell’ultima edizione”. L’organizzazione, per il secondo anno consecutivo, è affidata all’associazione La Platea di Roma. “Per l’edizione 2019 – ha sottolineato Villoresi – dovremmo riuscire a partire nei tempi previsti per organizzare un calendario di eventi molto interessante”.



