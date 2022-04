13.04.2022 h 12:14 commenti

I Bastille in concerto a Prato per l'unica loro data italiana dell'estate 2022

Il gruppo inglese si esibirà in piazza Duomo il 31 agosto nell'ambito del festival "Settembre Prato è spettacolo". Il loro è il quarto appuntamento già annunciato della rassegna pratese

Sarà Prato l'unica data italiana dell'estate 2022 per i Bastille, il gruppo musicale rock alternativo britannico composto da Dan Smith, Chris Wood, Kyle Simmons e Will Farquarson. L'appuntamento è per il 31 agosto in piazza Duomo, nell'ambito del festival "Settembre Prato è spettacolo". Si tratta del quarto concerto della rassegna annunciato dagli organizzatori dopo quello di Gemitaiz, che il 27 agosto aprirà l'edizione 2022 del Festival pratese, quello che vedrà James Morrison e Natalie Imbruglia esibirsi il 1 settembre e, infine, il concerto dei Wolfmother/Hardcoresuperstar del 29 agosto. Nelel prossime settimane il cartellone andràò componendosi e saranno annunciate le altre date.

Nel corso di quasi un decennio insieme, il suono unico dei Bastille - quel pop cinematografico e malinconico che maschera le realtà cupe riflesse nei loro testi - si è connesso con il pubblico di tutto il mondo come nessun altro gruppo britannico di recente memoria.