I bambini di Comeana restano ancora a casa: l'esito dei tamponi tarda ad arrivare

In più dovrebbe essere fatto un secondo tampone di conferma dell'esito del primo. In sostanza non c'è il tempo materiale per avere un quadro più chiaro della situazione prima di domani

Neanche domani gli alunni della materna paritaria di Comeana e di una classe della primaria Nazario Sauro, sempre di Comeana, rientreranno a scuola. Il motivo è legato al forte ritardo che l'Asl sta registrando nel dare il risultato dei tamponi effettuati sui due casi positivi verificatisi in entrambe le scuole ma con carica virale bassa.

Alle 17.30 di oggi, 29 settembre, non è ancora arrivato l'esito dei prelievi effettuati ieri e poichè sarà necessario effettuarne un secondo per avere conferma certa del risultato, è impossibile pensare che entrambi gli esiti arrivino in tempo per il rientro in classe di domani (oggi è festa patronale a Carmignano).

Dunque per i 35 alunni in isolamento fiduciario da domenica scorsa, si profilano altre 24 ore di attesa a casa e se i ritardi si protrarranno è possibile che non se ne faccia di niente neanche giovedì. Dall'esito dei tamponi possono emergere due scenari. Esito positivo: i 35 alunni devono mettersi in quarantena. Esito negativo: ritorno alla normalità e quindi a scuola per tutti.

Sotto controllo la situazione nel resto della provincia stando al bollettino giornaliero diffuso dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono tre i nuovi casi Covid registrati a Prato che portano il totale da inizio pandemia a 875. In tutta la Toscana invece sono stati 56 per totale di 14.707 casi. Quattro i decessi ma nessuno di questi a Prato.