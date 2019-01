18.01.2019 h 11:24 commenti

I bambini delle scuole pratesi ruggiscono in favore dell'ambiente con "Roarr!"

Seconda edizione per il progetto di educazione ambientale promosso da Estra e Straligut Teatro tra i piccoli alunni delle scuole primarie

Sono oltre 3.200 gli alunni delle scuole primarie delle province di Prato, Ancona, Arezzo e Siena che stanno partecipando alla seconda edizione di "Roarr! Risparmia, ricicla...ruggisci!", progetto dedicato all'educazione ambientale -con un'attenzione particolare al tema del risparmio energetico- ideato da Straligut Teatro e Estra e con la partecipazione di una ricca filiera di partner istituzionali e non.

"Roarr!" è un’appassionante caccia al tesoro ecologica. Le classi hanno 60 giorni di tempo per cercare, con l'aiuto di insegnanti e famiglie, 50 eco-azioni amiche dell'ambiente da fotografare e incollare sul proprio album on-line sul sito www.roarr.it. Complessivamente oltre 3.200 alunni di 127 classi ruggiranno in difesa dell'ambiente insieme al simpatico leoncino. Alunni e famiglie si stanno dando battaglia all'ultima foto con grande entusiasmo e sano spirito competitivo: c'è tempo fino al 31 gennaio per caricare le eco-figurine.

I numeri del progetto sono impressionanti: 18.132 le foto fino ad ora caricate, oltre 290.000 le visualizzazioni di pagina del sito e, altra importante novità di quest'anno, 62.000 le condivisioni delle figurine sui social. 500 punti a figurina, 50 a “doppione” e 10 a condivisione: il punteggio raggiunto dalle varie classi darà accesso ad un ricco catalogo di premi teatrali e ambientali che verranno erogati tra febbraio e giugno 2019.

“Un successo confermato per il secondo anno consecutivo – ha detto il presidente di Estra, Francesco Macrì – quello di Roarr! raccontare ai bambini più piccoli l'importanza del risparmio energetico e del rispetto per l’ambiente con un approccio ludico, coniugando il teatro come valore aggiunto, sono aspetti educativi fondamentali che, se appresi in tenera età, lasciano il segno anche negli anni a venire. Con Roarr! grazie alla partnership con Straligut Teatro ed “Energicamente”, il nostro storico progetto di educazione ambientale rivolto ai temi dell’energia, si allarga la platea dell’impegno di Estra sul fronte scolastico".