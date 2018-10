02.10.2018 h 10:49 commenti

I bambini delle scuole di Carmignano alla scoperta delle abitudini gastronomiche toscane e delle altre regioni

Alla mensa scolastica saranno proposti i menù a tema: si parte giovedì con quello lombardo con risotto alla milanese e cotoletta con patatine

Il Comune di Carmignano e Cir Food, l'azienda appaltatrice del servizio mensa, propongono una serie di giornate con menù a tema per far conoscere ai giovani studenti che usufruiscono del servizio di refezione scolastica le abitudini gastronomiche toscane, delle altre regioni d'Italia e più in generale del mondo.

La prima "Giornata a tema" è fissata per giovedì 4 ottobre col Menù Lombardia. Tra i piatti serviti risotto alla milanese, cotoletta alla milanese, patate arrosto, pane e frutta. La seconda giornata a tema invece si terrà il giovedì successivo, l'11 ottobre: per l'occasione gli studenti potranno assaggiare la fettunta, il pollo fritto e la schiacciata con l’uva.

Per visualizzare il menù che viene servito giornalmente nelle mense scolastiche carmignanesi è possibile accedere col proprio smartphone o pc alla nuova web app Menù Chiaro, realizzata da Cir Food per il Comune di Carmignano. Collegandosi in rete, i genitori dei ragazzi iscritti al servizio di ristorazione scolastica possono, infatti, vedere in tempo reale le diverse portate del pranzo, i valori nutrizionali di ogni singolo piatto, gli ingredienti e tutte le informazioni relative alla presenza o meno di allergeni. Ma è possibile anche calcolare l'indice di massa corporea e leggere alcuni consigli di educazione alimentare, utili per aiutare alla costruzione di un corretto e sano regime alimentare per tutta la famiglia.