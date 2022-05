20.05.2022 h 11:15 commenti

I bambini della primaria Collodi a lezione di protezione civile

Due giornate al Parco ex Ippodromo hanno concluso il progetto che è alla sua terza edizione ed ha coinvolto un totale di circa 100 bambini e una decina di insegnanti

Sono stati i giardini del Parco della Liberazione e della Pace di via Roma ad ospitare, martedì 17 e ieri giovedì 19 maggio, le due giornate conclusive del progetto “Piano di Protezione Civile a misura di bambino” che ha coinvolto la Protezione Civile del Comune di Prato con le associazioni di volontariato e quattro classi della scuola primaria Collodi per un totale di circa 100 bambini e una decina di insegnanti.

Il progetto, ormai alla sua terza edizione, nasce sulla scia di un processo di sensibilizzazione avviato con l‘emanazione del nuovo Codice di Protezione Civile che vede nelle istituzioni scolastiche un importante volano per “la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile ….. “ al fine di “promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini”.

Nel 2018, il Comune di Prato, fu tra i primi enti locali in Italia a farsi portavoce di questo orientamento legislativo. ll sindaco, Matteo Biffoni e l’allora assessore Simone Faggi, per primi vollero dare concretezza a quanto previsto dal legislatore in materia di protezione civile, pensando ad una pianificazione della materia che tenesse conto anche dei bambini. Il Consiglio Comunale approvò il nuovo Piano di Protezione Civile contenente un nuovo allegato intitolato “Save The Children” che si richiamava al testo realizzato da una delle più grandi organizzazioni internazionali che operano a favore dell’infanzia in difficoltà.

Con la supervisione della dottoressa Flaminia Cordani di Save the Children, l’ufficio di Protezione Civile del Comune di Prato ha così progettato queste iniziative di formazione ad hoc per le scuole che si sono poi rese possibili grazie alla disponibilità ed alla partecipazione di Paola Toccafondi, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Malaparte.

Dopo le lezioni teoriche in aula, tenute a cadenza pressoché mensile dal personale di Protezione Civile del Comune di Prato, i bambini hanno avuto finalmente la possibilità di incontrare per la prima volta le associazioni di volontariato della Protezione Civile ed ascoltare le esperienze di chi materialmente interviene sul campo quando vi sono situazioni di emergenza.