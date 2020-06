23.06.2020 h 11:53 commenti

A Montemurlo i bambini dei nidi comunali tornano a giocare insieme, al via i centri estivi

Per tutto il mese di luglio le insegnanti organizzano attività per i più piccoli. Iscrizioni a partire da domani, è possibile utilizzare il bonus baby sitting, sono trenta i posti a disposizione

Dopo tre mesi di quarantena, i bambini iscritti ai nidi comunali di Montemurlo potranno tornare a incontrare amici e insegnanti.

Dal 1 luglio ,e per tutto il mese, al nido Il grillo parlante e a Piccino picciò di Oste partono i centri estivi, per ora solo la mattina ma in caso di richiesta sarà attivato anche il modulo pomeridiano. I primi tre giorni saranno dedicati all' inserimento insieme ai genitori.

“Abbiamo pensato di mantenere la continuità didattica interrotta a marzo – spiega Antonella Baiano assessore ai servizi per l'infanzia – per questo ad accogliere i bambini saranno gli stessi insegnanti. Abbiamo previsto, secondo le norme anticontagio, piccoli gruppi di bambini. Per tutti prima di entrare ci sarà la misurazione della temperatura, giochi e ambienti verranno sanificati quotidianamente”.

I posti a disposizione sono 30, ma secondo un sondaggio telefonico fatto tra le famiglie sono sufficienti a coprire le domande. Le iscrizioni partiranno da domani 24 giugno e per farlo bisogna scaricare un modulo dal sito del Comune, il costo di ogni settimana è di 50 euro, (30 per la prima) si può utilizzare il bonus baby sitter e la presenza deve essere garantita almeno per quindici giorni, probabilmente il servizio verrà anche ripetuto nelle prime settimane di settembre. Le educatrici coinvolte sono sei, di cui due dedicate a bambini disabili.

I piccoli utilizzeranno soprattutto gli spazi all'aperto e la natura sarà il tema centrale delle attività.

Partiti i centri estivi, l'amministrazione comunale guarda con preoccupazione alla ripresa delle attività scolastiche. “Ad oggi – spiega il sindaco Simone Calamai – non abbiamo ancora ricevuto le linee guida, per questo in consiglio comunale è stata approvata una mozione che impegna l'amministrazione a sollecitare il ministero a dare risposte chiare. I ragazzi hanno bisogno di tornare a scuola e noi di organizzare gli spazi per garantire la tutela della salute”.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

