01.03.2023 h 15:01 commenti

I 5 Stelle gelano il Pd: "Dialogo? Prima dimostri di essere progressista nei fatti"

Carmine Maioriello e Silvia La Vita elencano tutti i temi cruciali affrontati in Consiglio comunali su cui la divergenza con il Pd è stata totale

(e.b.)

E' tutto in salita il cammino verso una possibile alleanza pratese tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico in vista delle amministrative 2024. L'apertura dichiarata ieri, 28 febbraio, dal segretario provinciale del Pd, Marco Biagioni , non sembra aver riscosso grande successo tra i Pentastellati che contestano al leader pratese dei Dem l'essersi definito "vera forza progressista di Prato e del Paese". Il coordinatore provinciale e consigliere comunale Carmine Maioirello e la capogruppo Silvia La Vita sottolineano che "non basta definirsi progressisti o di sinistra per esserlo davvero, ma occorrono i fatti, fatti che in questi anni con la giunta Biffoni sono mancati. Non ci sottraiamo assolutamente al confronto sui temi, come abbiamo sempre fatto dal 2014 in Consiglio Comunale, purtroppo inascoltati, e chiediamo al segretario: dunque annulliamo la delibera sulla Multiutility votata anche da lui, vero progressista, e il Pd la smette di speculare su beni e servizi pubblici? Siamo contrari ai termovalorizzatori, voi? Siamo a favore dell'acqua pubblica, voi? Siamo contrari a nuova cementificazione e consumo di suolo, voi? Vogliamo assicurare nell'amministrazione e nelle partecipate trasparenza, efficienza e assenza di sprechi, voi? Vogliamo smettere di privatizzare la sanità, voi? Vogliamo che chiunque lavori nella nostra città paghi le tasse, voi?" E ancora: "Biagioni si confronti piuttosto con i suoi colleghi a Firenze e in Regione che sull'ampliamento dell'aeroporto non riescono a darsi pace. Portino delibere davvero progressiste e di cambiamento in Consiglio Comunale e noi le voteremo". Un fuoco di fila che in questo momento rende difficile pensare a un avvicinamento tra i due partiti.