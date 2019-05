22.05.2019 h 11:37 commenti

I 5 Stelle fanno retromarcia: i nomi degli assessori solo dopo il voto del 26 maggio

La comunicazione della futura giunta era prevista per oggi ma è stata annullata in extremis. Maioiriello: "Troppe candidature, non ho avuto tempo di esaminarle". Tutto rinviato ad un eventuale ballottaggio che veda ancora in corsa il Movimento

A febbraio era una questione di assoluta trasparenza verso l'elettore, a maggio, a ridosso dell'apertura dei seggi, non lo è più. Il Movimento 5 Stelle ci ripensa. I nomi degli assessori che affiancherebbero Carmine Maioriello alla guida del Comune di Prato in caso di vittoria, non saranno resi noti prima del voto. Proprio come fanno tutti i partiti dell'arco costituzionale. La motivazione ufficiale indicata dal Movimento 5 Stelle nel cancellare la data dell'annuncio dei nomi, prevista per oggi, 22 maggio, è che "siamo ancora in fase di colloqui e di valutazione dei nomi. Vogliamo essere certi di dare a Prato la miglior squadra di assessori possibile, in grado di dare pieno mandato al nostro programma elettorale ed effettuare quel reale cambiamento che Prato richiede. Comunicheremo i nominativi, in caso di battottaggio, entro il 7 giugno".Quindi l'eventuale squadra di governo sarà resa nota solo e soltanto se Maioriello andrà al ballottaggio. Altrimenti resteranno top secret.Eppure lo scorso febbraio, presentando la candidata sindaco Antonella Leone, poi sostituita da Maioriello, i vertici del Movimento 5 Stelle avevano sottolineato l'importanza di comunicare prima del voto i nomi degli assessori che sarebbero stati scelti tramite un bando ( LEGGI ).Bando che, va detto, è stato pubblicato ma sul suo successo in termini di adesioni non sono mai state date certezze. Fissare la data dell'annuncio e poi cancellarla all'ultimo momento non ha aiutato a fare chiarezza. Maioriello si prende tutte le colpe: "Sono arrivate moltissime candidature, almeno 25, ma non ho avuto il tempo di esaminarle in modo scrupoloso come invece voglio fare. Non importa se ci vorrà qualche giorno in più. E' una questione di coscienza, del resto non mi importa. Preferisco chiedere scusa che tirare via. Io ci metto la faccia sempre".