I 5 Stelle cercano assessori per la loro giunta: ecco come fare per partecipare

Pubblicato il bando come annunciato il giorno della presentazione della candidata sindaco Antonella Leone: "Con noi in squadra solo gente competente nelle loro materie"

Mancano poco più di due mesi alle elezioni del 26 maggio per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale, ma in casa dei 5 Stelle pratesi si guarda già al dopovoto. Come annunciato durante la conferenza stampa di presentazione della candidata sindaco del Movimento, Antonella Leone, per scegliere la squadra da affiancare alal primacittaina, naturalmente in caso di vittoria, i 5 Stelle si affideranno a un bando per la ricerca degli assessori, "secondo i principi di trasparenza e meritocrazia - spiegano - che da sempre ci accompagnano". Da oggi, quindi, chi crede di avere capacità per svolgere il ruolo di assessore può farsi avanti scrivendo una lettera motivazionale di accompagnamento al curriculum vitae entro il 19 aprile all'indirizzo email: bando.assessorati@prato5stelle.it, con tutta la documentazione richiesta come indicato nel bando pubblicato sul sito www.prato5stelle.it "Vogliamo avere assessori tecnici e competenti della materia -spiegano i 5 Stelle in una nota - che possano dunque aiutare al meglio il sindaco nell'attuazione del nostro programma elettorale. Con noi al governo non ci saranno avvocati che si occupano di bilanci o architetti che si occupano di rifiuti".

Edizioni locali collegate: Prato

