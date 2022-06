03.06.2022 h 14:41 commenti

I 40 anni di "Madonna che silenzio c’è stasera": alla Lazzerini una giornata di omaggio

La biblioteca dedica una giornata al film di Nuti più amato dai pratesi. Per l’occasione, un appello ai cittadini per contribuire con un proprio ricordo: il più bello sarà proiettato al castello insieme alla pellicola

A 40 anni dall'uscita del film "Madonna che silenzio c'è stasera", diretto da Maurizio Ponzi e con interprete principale Francesco Nuti, la biblioteca Lazzerini di Prato dedica la giornata dell'8 luglio al film più amato dai pratesi e non solo con una mostra, un video, un incontro e la proiezione del film al Castello dell'Imperatore, tutto a ingresso gratuito.

"Questo evento è per Francesco ma soprattutto per tutti noi, per la nostra città - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Sarà una bellissima serata, piena di emozioni".

Alla biblioteca Lazzerini, in quella che era l'ex Cimatoria Campolmi, tra le più antiche fabbriche della città adesso convertita in polo culturale, sono state girate alcune scene del film. Qui, alle 17, il via alle iniziative con 'Madonna che ricordi', incontro condotto dal giornalista e critico cinematografico Federico Berti con Edy Angelillo, Maurizio Ponzi, Giovanni Nuti, Ginevra Nuti, Anna Maria Malipiero, Claudio Casale, Lamberto Muggiani, il gruppo musicale Barluna. Poi alle 18.30 inaugurazione della mostra 'Madonna che silenzio c'è stasera. Quarant'anni di risate', visitabile fino all'8 settembre, per omaggiare un film che, si spiega, "ha segnato la storia della cinematografia pratese e toscana, oltre che testimonianza di uno spaccato di vita cittadina oramai scomparso".

L'esposizione è accompagnata da un video con interviste a Giovanni Nuti e Claudio Casale, Ricky Tognazzi e a una rappresentanza dei Barluna che hanno curato la colonna sonora. La giornata si concluderà alle 21.30 al Castello dell'Imperatore con la proiezione del film alla presenza degli ospiti intervenuti all'incontro.

Il Comune rivolge anche un appello ai cittadini: chi avesse un ricordo personale legato alla lavorazione oppure alla visione del film, può raccontarlo in un video dalla durata di un minuto e inviarlo all'indirizzo e-mail g.biagioli@comune.prato.it o tramite WhatsApp al numero 336 6371811. Quello che sarà giudicato più in sintonia con l'iniziativa verrà proiettato al Castello dell'Imperatore sempre l'8 luglio.