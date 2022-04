26.04.2022 h 18:36 commenti

I 150 acquerelli del soldato Orr donati al Museo della Linea Gotica e alla comunità montemurlese

Sono state le figlie del militare sudafricano a fare l'inaspettata sorpresa sabato mattina nel corso dell'inaugurazione della mostra “Immagini di pace in tempo di guerra” alla Sala Banti dedicata ai disegni fatti dal padre durante la Seconda guerra mondiale

"Nostro padre, Donald James Orr, era un uomo di pace che amava l'Italia e qui, in questo bellissimo Paese, pur in un periodo difficile come la Seconda Guerra Mondiale, ha trovato la pace. Ci sembra giusto che i suoi acquerelli ritornino in Italia". Queste le parole di Nerine e Mandi Orr, figlie del soldato Orr, che hanno deciso di staccarsi da un prezioso ricordo di famiglia e hanno donato al Museo della Linea Gotica di Montemurlo e alla comunità montemurlese i tre album con i 150 acquerelli, realizzati dal padre, il soldato sudafricano Donald James Orr, tra il 1944 e il 1945 durante la campagna di liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo. Una vera e propria sorpresa che ha lasciato tutti di stucco sabato scorso 23 aprile al momento dell'inaugurazione della mostra “Immagini di pace in tempo di guerra”, promossa dal Museo della Linea Gotica di Montemurlo con il patrocinio del Comune di Montemurlo nella galleria della Sala Banti.

La mostra, inserita dal Comune nel programma per le celebrazioni per il 25 aprile che rimarrà visitabile fino al prossimo 8 maggio, racconta, attraverso cinquanta acquerelli realizzati da Orr tra l'autunno 1944 e la primavera 1945, paesaggi, persone e scene di vita quotidiana tra Prato, Montemurlo e la Val Bisenzio. Le due figlie di Orr, giunte in Italia dal Sudafrica con le famiglie per l'inaugurazione della mostra, infatti, si sono presentate con tre grandi borse che contenevano gli album illustrati.