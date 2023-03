31.03.2023 h 15:14 commenti

Hub del tessile, Arpat e Snam chiedono chiarimenti sul progetto. I tecnici: "Siamo tranquilli"

Intanto, sul dibattito scatenato dalle dichiarazioni del sindaco Biffoni sull'inadeguatezza degli impianti regionali, interviene l'assessore Barberis per tirare le orecchie al Movimento 5 Stelle

Il nuovo rincaro Tari e l'attacco frontale del sindaco Biffoni alla Regione sull'inadeguatezza degli impianti toscani di smaltimento dei rifiuti, ha riacceso i riflettori sul tema in un momento cruciale per i bilanci delle aziende, per il sostegno alla competitività delle nostre aziende e per gli investimenti sull'economia circolare.La dimostrazione di quanto sia complesso passare dal progetto alla realtà, è fornita dal hub del riciclo tessile che Alia Servizi ambientali e il Comune di Prato realizzeranno in via di Baciacavallo, accanto a Gida e nei terreni attualmente occupati dal Paperino calcio. Il progetto è in fase di valutazione per l'eventuale assoggettabilità a Via da parte della Regione. Decisione attesa entro questo mese ma che slitta di altri due perchè Snam e Arpat hanno posto una serie di questioni. La prima ha sospeso il giudizio in attesa di delucidazioni su come Alia intenda muoversi rispetto alla presenza di tubazioni ad alta pressione sotto l'attuale campo di calcio del Paperino. Questione che, secondo quanto risulta a Notizie di Prato, sarà risolta con una piccola rotazione del parcheggio dei dipendenti dell'hub che sarà realizzato in quel terreno. Più pesanti invece le perplessità manifestate da Arpat perchè toccano nel vivo il motivo per cui nascerà l'hub: dare nuova vita e in grandi quantità scarti di lavorazioni e vestiti usati. Arpat vuole sapere con precisione la destinazione di tutto quel materiale che non potrà essere riciclato perchè composto da fibre sintetiche o con troppi materiali e quindi difficilmente indirizzabile. In sostanza, per diventare materia prima seconda, quel mucchio di materiale che in questo momento ha come unica destinazione lo smaltimento, deve essere classificato con precisione con indicazione di come si intende dargli nuova vita. E' la stessa perplessità manifestata dai tecnici pratesi in sede di presentazione dell'hub.Chiariamo subito che non si tratta di perplessità ostative al progetto, anzi. Arpat chiarisce che il suo parere è comunque positivo. Alia potrebbe rimandare la spiegazione in fase autorizzativa, ma ha deciso di chiarire il concetto già ora nelle controdeduzioni che presenterà a metà aprile: "Stiamo lavorando dentro e fuori il territorio pratese per creare i canali di sbocco di queste fibre. - afferma Francesco Tiezzi, ingegnere di Alia - Ci sono diversi progetti in ponte, finanziati anche dal Pnrr, che riguardano la creazione di imbottiture, pannelli, packaging così come tecnologie per la separazione di questi materiali per via chimica. Molte di queste realtà sperimentali hanno però il problema di non poter accdere ai rifiuti finchè non si trasformano in materia prima seconda. E questo ostacolo si risolverebbe con l'hub perchè dalla struttura di Baciacavallo uscirebbe solo materia prima seconda. Ci diano il tempo in questi due anni di definire ogni canale e considerino che con la nuova normativa europea sul riciclo tessile, questo tipo di materiale andrà progressivamente a ridursi".Sull'utilità dell'hub ma anche sulle polemiche per il potenziamento degli impianti di smaltimento che le dichiarazioni di Biffoni hanno scatenato, interviene il suo assessore alle politiche ambientali Valerio Barberis per rispondere al Movimento 5 Stelle che aveva pungolato la maggioranza sull'unità di intenti con il primo cittadino: "Siamo davvero contenti che il Movimento Cinque Stelle si sia finalmente accorto dell'utilità e delle potenzialità del riciclo dei rifiuti e dell'economia circolare come chiave di volta anche per la gestione dei rifiuti. Se sono d'accordo con la necessità di puntare sul riciclo e sulla re-immissione sul mercato dei rifiuti, saranno allora anche d'accordo con la realizzazione dell'Hub del tessile, sull'area di recupero degli inerti derivanti dalle demolizioni degli edifici per riutilizzare i materiali nell'edilizia anzichè andare a sventrare colline e montagne, in una logica di circolarità - prosegue Barberis - Siamo contenti anche del fatto che apprezzeranno quindi che la città di Prato sia stata coordinatrice del gruppo di lavoro europeo che ha definito le strategie sull'economia circolare nelle aree urbane, che sia stata la prima città in Italia a dotarsi di unassessorato all'economia circolare e che il programma Prato Circular City sia diventato un modello nazionale per la transizione circolare delle città. Dispiace però che in tanti anni non si siano accorti di tutto l'impegno e i progetti realizzati dal Comune di Prato per la circolarità e il riuso".