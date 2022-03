16.03.2022 h 12:07 commenti

Hub del riciclo tessile, sabato manifestazione dei comitati ambientalisti a Baciacavallo

L'Osservatorio ambientale di Prato chiede di ripensare alla collocazione. Intanto Fratelli d'Italia e Centrodestra chiedono un consiglio comunale straordinario sul tema

La battaglia dei comitati ambientalisti per fermare la realizzazione dell'hub del riciclo tessile in via di Baciacavallo entra nella fase operativa. Sabato 19 marzo alle 16 si terrà la manifestazione di protesta davanti al campo sportivo del Paperino e il terreno accanto a Gida che costituiscono il lotto individuato da Alia servizi ambientali e dal Comune di Prato per realizzare il capannone da quasi 8mila metri quadrati dove avverrà la cernita degli abiti usati e la selezione degli scarti tessili in ottica di riciclo. A pochi giorni dalla scadenza del bando ministeriale per ottenere il finanziamento del Pnrr, l'Osservatorio Ambientale di Prato gioca l'ultima carta per ottenere lo spostamento dell'intervento. Al momento non risultano altre ipotesi in approfondimento, nonostante poche settimane fa il segretario provinciale del Pd, Marco Biagioni, abbia rivisto la sua posizione iniziale chiedendo al Comune e ad Alia di riaprire la ricerca di nuovi siti (quello di Baciacavallo è frutto di una selezione tra 14 ipotesi).

Sul fronte politico, i consiglieri comunali Claudio Belgiorno e Leonardo Soldi, rispettivamente capogruppo di Fratelli d'Italia e consigliere del Centrodestra, chiedono la convocazione di un consiglio comunale straordinario: "A distanza di due mesi, è caduta nel vuoto ogni nostra richiesta avanzata nella commissione competente (urbanistica, ambiente, ed economia circolare) di cui entrambi siamo membri, al fine di discutere ufficialmente del tema dell'hub tessile, mai approdato in alcun consesso consiliare. Come già affermato due settimane fa nella conferenza stampa di tutto il centrodestra, riteniamo questo un fatto estremamente grave, totalmente irrispettoso di tutto il consiglio, ed in particolare della minoranza, che nell'ultimo consiglio ha ampiamente dimostrato, sull'odg Ucraina, di sapere guardare oltre gli steccati ideologici quando vi è in gioco l'interesse generale della società. Non riscontriamo lo stesso atteggiamento da parte di chi, oltre a rappresentare le istituzioni al nostro stesso pari, è chiamato ad esprimere il governo e la maggioranza in città: il Partito Democratico".

L'hub del riciclo tessile è stato anche al centro della tavola rotonda organizzata dall'onorevole Erica Mazzetti di Forza Italia all'istituto Buzzi." Solo attraverso il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo questo progetto, al momento unico in Italia, può avere successo e far fare un salto di qualità a quella che, invero, è una tradizione tutta pratese” ha dichiarato Mazzetti.

(e.b.)