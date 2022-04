Hub del riciclo tessile, la dirigente dell'Urbanistica: "Ecco perché non ci sono documenti a supporto della scelta di Baciacavallo"

"Non ci sono documenti del contributo tecnico che abbiamo dato per la scelta della collocazione dell'hub del riciclo tessile a Baciacavallo perchè al momento non siamo dentro un procedimento amministrativo". E' la risposta che la dirigente dell'ufficio Urbanistica e ambiente, Pamela Bracciotti, ha dato oggi pomeriggio, 29 aprile, alla commissione 4 dedicata al progetto di Alia e del Comune di Prato. La risposta è stata rivolta in particolare al consigliere comunale del Centrodestra Leonardo Soldi c he alla luce di un accesso agli atti che non ha prodotto alcun documento, ha chiesto lumi sul perchè pur sottolineando la legittimità della scelta politica della maggioranza.Prima l'assessore Barberis e poi la dirigente Bracciotti, hanno spiegato perchè non ci sia un supporto tecnico cartaceo a tale scelta: "C'è stata una partecipazione attiva al tavolo tecnico con uno scambio di informazioni che vengono fornite durante la nascita di un progetto. - ha spiegato Bracciotti - Quando tale procedura si concretizzerà, ogni ufficio farà la sua parte istruttoria". E' stato spiegato anche in che modo l'ufficio ha contribuito alla scelta: "Siamo partiti dalle cartografie tecniche sui vincoli che permettono di escludere certi terreni da altri per ospitare certi tipi di attività. In particolare, come primo step per individuare le aree senza motivi escludenti e vincoli non superabili, abbiamo utilizzato lo studio che avevamo fatto per l'impianto inerti. Da qui siamo partiti per fare le altre considerazioni".Il presidente di Alia, Nicola Ciolini, ha ribadito la bontà del progetto in un contesto normativo europeo in evoluzione e ha sottolineato che il mondo produttivo pratese collaboerrà con l'hub: "Utilizzeremo varie esperienze dei territori, internamente o collegate, per le varie fasi del riciclo". Oltre all'annunciata nascita del cnosorzio dei cernitori che avrà un filo diretto con l'hub m anche con il distretto di Napoli, Ciolini ha fatto presente che il progetto sta suscitando anche l'interesse dei periti tessili della città.