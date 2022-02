13.02.2022 h 20:23 commenti

Hub del riciclo tessile, l'Osservatorio ambientale invita alla mobilitazione

Il gruppo, che riunisce otto tra comitati cittadini e associazioni ambientaliste, vuole "far sentire la voce della cittadinanza di fronte allo scempio e alle speculazioni sul territorio"

Mentre è in corso il dibattito cittadino sui contenuti tecnici-economici del futuro hub del riciclo tessile, l’Osservatorio ambientale di Prato invita i cittadini alla mobilitazione contro la scelta di realizzarlo in via di Baciacavallo. “Sulla Piana sembrano tornare ad addensarsi nubi nocive, pur essendo già fra le zone più inquinate della Toscana secondo i dati Arpat e anche a livello europeo, sulla base della mappatura dell'Oms. Non si può stare a guardare indifferenti e occorre mobilitarsi per far sentire la voce della cittadinanza di fronte allo scempio e alle speculazioni sul territorio.

Secondo i proponenti l’hub e l’essiccatore fanghi sono impianti innovativi da sottoporre ai finanziamenti del Pnrr ma nella realtà si ravvisano tutte le criticità di un ulteriore ingolfamento della zona Sud, con misure compensative soltanto di facciata, al pari della solita operazione di 'green washing'. La localizzazione degli impianti in siti per niente idonei e contraddistinti da diversi vincoli - come quello paesaggistico, quello del metanodotto e dell'elettrodotto ed infine quello idrogeologico - non fa che incrementare l'impatto del consumo di suolo e delle emissioni dovute alla movimentazione dei mezzi. Oltretutto nell'area sono presenti importanti pozzi di Publiacqua, la cui rimozione si traduce in costi, che già di per sé ravviserebbero l'insostenibilità dell'operazione”. L’hub del riciclo tessile, come è ormai noto, sarà realizzato da Alia servizi ambientali con Tecnotessile e in accordo con le categorie economiche e sociali, mentre l’essiccatore fanghi è di Gida e sarà realizzato dentro l’impianto di Baciacavallo. “Il fatto che le società partecipate coinvolte siano destinate a confluire nell'operazione di MultiUtility Toscana preoccupa ancor di più e sotto diversi aspetti. - si legge nel comunicato dell’Osservatorio- Ormai la tendenza politica è quella di espropriare i cittadini dei beni comuni, privatizzare i profitti sugli stessi, a favore degli azionisti sia pubblici che privati, pubblicizzando casomai le diseconomie causate da una eventuale inefficiente gestione dei servizi, direttamente incrementando le tariffe applicate ai cittadini/utenti. Non a caso questi progetti sono stati annunciati senza alcun percorso partecipativo o coinvolgimento della cittadinanza, riproponendo la chiusura dell'amministrazione alla partecipazione civica, in favore degli interessi particolari più influenti. Pare infatti che il riciclo in questi casi si manifesti soprattutto nella riproposizione di opere obsolete con nomi innovativi, oltre che nelle nomine dei vertici che passano dai partiti alle società partecipate”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus