Hub del riciclo tessile, l'affondo di Astri: "Così è un boomerang"

Il presidente dell'associazione che riunisce gli operatori del settore, Fabrizio Tesi, attacca duramente chi ha proposto il progetto sia per il mancato coinvolgimento che per l'impostazione tecnologica scelta

Fabrizio Tesi nella sua azienda di riciclo tessile

Prima le doglianze per non essere stata coinvolta nonostante sia punto di riferimento sul tema del riciclo tessile sia a livello nazionale che internazionale, poi la preoccupazione sul futuro del settore alla luce dell’impostazione tecnologica scelta per l’hub che Alia, Comune di Prato e categorie economiche. Attraverso il suo presidente Fabrizio Tesi, l’associazione Astri mette in fila critiche e perplessità sul progetto presentato al finanziamento Pnrr: “Il punto che non ci è chiaro e che preoccupa me e gli associati - afferma Tesi - è come la filiera pratese del riciclo e del riuso si integra in questa iniziativa. Da quello che emerge sembra che quello che l’hub tessile andrà a fare sarà qualcosa di simile a quello che già le nostre aziende fanno con esperienza e professionalità. A Prato c’è un hub del riciclo tessile diffuso, che si compone di una cinquantina di aziende, con circa 500 addetti specializzati in questa attività. Una filiera che è in grado di gestire una grande quantità di rifiuti tessili: il 60% di quello che viene raccolto è destinato al riuso, il resto va a riciclo e sono una piccola percentuale, intorno al 3%, deve essere smaltita. Il nuovo hub tessile come si integrerà con questo sistema? Dobbiamo immaginarlo come un sistema alternativo o complementare? Perché se ci sono dei finanziamenti pubblici a disposizione sarebbe utile utilizzarli per rendere più competitiva la filiera, per fare qualcosa che ad oggi non si è in grado di fare e di rendere il nostro territorio ancora più attrattivo per chi vuole mettere in piedi programmi di circolarità tessile”.

Tesi entra nel merito dei contenuti del futuro hub fino a oggi resi noti. La critica è piuttosto pesante: “quello che emerge, sia in termini di volumi di materiali che di personale impiegato, ci sembra che non sia ben chiaro come funziona la filiera del riciclo e del riuso, quali siano le competenze e le forze necessarie per trasformare in materia prima seconda quello che viene destinato a rifiuto. Ci piacerebbe sapere se sono state fatte delle stime dei materiali che saranno trattati, se si conosce quale valore ha questo materiale sul mercato, quali sono i mercati interessati e le filiere. Alle nostre aziende, che fanno questo lavoro da decenni, non è stata chiesta nessuna collaborazione per elaborare questi numeri e progettare un investimento senza avere certezza dei numeri ci sembra azzardato”. Tesi quindi torna a chiedere confronto e coinvolgimento per evitare “un’opportunità si trasformi in un boomerang che metterà a rischio la sopravvivenza della filiera del riciclo e del riuso”.





