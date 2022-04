06.04.2022 h 10:22 commenti

Hub del riciclo tessile, il progetto approda in Consiglio comunale

Se ne occuperà la commissione urbanistica-ambiente e un consiglio comunale straordinario, così come richiesto dall'opposizione di centrodestra. Intanto Confindustria Toscana Nord aderisce al consorzio nazionale Cobat

(e.b.)

Il progetto di Alia sull’hub del riciclo tessile approda in Consiglio comunale. Il prossimo 15 aprile sarà esaminato dalla commissione urbanistica e ambiente mentre il 12 maggio sarà oggetto di una seduta straordinaria. E’ probabile che per quest’ultima data, il ministero della transizione ecologica si esprima in merito al bando Pnrr a cui concorre il progetto per ottenere 2,1 milioni di euro che finanzieranno l’innovazione di processo, quella che dovrebbe permettere di velocizzare e semplificare l’operazione di cernita degli abiti usati e degli scarti di lavorazione in ottica di riutilizzo. Dunque, l’opposizione di centrodestra ha vinto la battaglia per portare il progetto tra i banchi del Consiglio e per poterne conoscere i dettagli rispetto a quanto presentato e trapelato fino a oggi. “Avevamo ragione. - afferma Leonardo Soldi, consigliere comunale del Centrodestra che ha presentato la richiesta di consiglio straordinario insieme a Claudio Belgiorno di Fratelli d'Italia - La sede naturale per discutere di quel progetto è il Consiglio comunale che rappresenta tutti i cittadini. Sarebbe stato più opportuno portarlo prima in commissione e poi presentarlo alla città e al bando ministeriale. Invece abbiamo visto Alia e gli assessori comunali essere protagonisti di più confronti con referenti non istituzionali. Speriamo che episodi come questo non riaccadano e che si metta un punto a una brutta pagina del Consiglio comunale”.A rispondere alle domande dei consiglieri sarà il presidente di Alia, Nicola Ciolini che potrà anche avvalersi dei suoi tecnici. Due i punti che saranno sicuramente approfonditi: la scelta della collocazione dell’hub, nel terreno comunale di Baciacavallo accanto a Gida, l’operatività dell’hub all’interno del distretto e rispetto a una normativa europea che sta cambiando in ottica green trasferendo ai produttori la responsabilità di quanto viene prodotto. Un focus a parte merita la tecnologia che sarà applicata dentro l’hub e su cui c’è ancora molta poca chiarezza.Sul fronte economico, si registra l’adesione di Confindustria Toscana Nord a Cobat spa, piattaforma nazionale dedicata all’economia circolare attualmente su base volontaria. Dunque, anziché crearne uno proprio partendo da un’esperienza secolare in materia, gli industriali pratesi hanno deciso di appoggiarsi a un consorzio già esistente, ma non del territorio, per rispondere alle sfide che la nuova normativa europea sta lanciando. Come annunciato nei giorni scorsi da Notizie di Prato , in provincia nascerà invece il consorzio dei primi cernitori, utile soprattutto a fare fronte comune rispetto al futuro hub di Alia. L’annuncio ufficiale è previsto nei prossimi giorni.