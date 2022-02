14.02.2022 h 19:41 commenti

Hub del riciclo tessile, il Comune pronto a incontrare tecnici e imprenditori critici sul progetto

Il ministero della transizione ecologica ha fatto slittare le scadenze dei bandi Pnrr di un mese. Un periodo utile per il confronto sulle scelte tecnologiche della struttura e forse anche per la sua collocazione

E' stata prorogata di un mese la scadenza dei bandi Pnrr del ministero della Transizione ecologica. Tra questi c'è anche quello a cui è stato candidato il progetti per l'hub del riciclo tessile, proposto da Alia servizi ambientali in accordo con il Comune, Tecnotessile e le categorie economiche e sociali cittadine. La scadenza, inizialmente prevista per oggi, 14 febbraio, slitta al 16 marzo.

Un mese ulteriore di tempo per continuare a discutere di contenuto tecnologico della struttura e della sua collocazione. Nel primo caso, il Comune fa sapere che a breve incontrerà gli imprenditori e l'associazione Astri che hanno manifestato le proprie perplessità sulla tecnologia che verrà adottata e sul mancato coinvolgimento nel progetto. Su quest'ultimo punto l'assessore comunale alle politiche ambientali, Valerio Barberis, sottolinea che la presenza delle categorie economiche (Confindustria, Cna e Confartigianato) al protocollo di valorizzazione dell'hub, "rende implicito, per noi, il confronto interno con i rispettivi associati. In ogni caso incontreremo tutti".

Sulle critiche alle scelte tecnologiche per la selezione a infrarossi dei tessuti usati e degli scarti di lavorazione, Barberis spiega che "si sta parlando di cose diverse e non si è capito che a breve Alia, così come tutti i gestori, dovrà riciclare gli scarti per obbligo di legge. In questo momento Prato ricicla il 15% degli stracci di tutto il mondo, un milione di tonnellate l'anno. L'hub invece servirà tutta la Toscana per un totale di circa 20mila tonnellate l'anno. Non faremo dispetto al distretto, ma anzi lo valorizzeremo perchè l'hub darà un'enorme visibilità che permetterà anche un posizionamento strategico internazionale. E' un investimento che confermerà Prato come capitale dell'economia circolare". La scelta di non far entrare in questa struttura lo scarto proveniente dalla filiera delle confezioni cinesi di cui il territorio è pieno, è legata al fatto che "sono materiali non recuperabili". Scelte e dettagli tecnici che saranno approfonditi negli incontri che gli assessori Barberis e Squittieri avranno a breve con entrambi i fronti critici (Astri e un gruppo di tecnici-imprenditori).

Il mese di proroga potrebbe essere utile anche per esaminare eventuali localizzazioni alternative al terreno di via di Baciacavallo, accanto a Gida, contestata dai comitati cittadini e dai circoli di zona del Pd. "Non ci sono preclusioni a priori. - spiega il presidente di Alia, Nicola Ciolini -Con i tecnici del Comune e con Confindustria abbiamo esaminato 14 possibili siti e scelto quello che più rispondeva ai criteri del bando. Baciacavallo è l'unico a non presentare motivazioni escludenti rispetto agli altri. Se però in questo mese arriveranno altre ipotesi le valuteremo".

