Hub del riciclo tessile, il Comune: nessuna documentazione tecnica sulla scelta di Baciacavallo

E' la risposta data al consigliere comunale Leonardo Soldi che nei giorni scorsi aveva presentato richiesta di accesso agli atti: "C'è un'assoluta mancanza di trasparenza. Presenterò una interrogazione a risposta scritta

Nessuna documentazione “ufficiale” rispetto alla valutazione di merito sui 13 siti pratesi per la scelta della collocazione dell'hub del riciclo tessile. E' la risposta che gli uffici del Comune di Prato hanno dato al consigliere del Centrodestra, Leonardo Soldi, in relazione alla sua richiesta di accesso agli atti per capire nel dettaglio le ragioni tecniche che hanno portato la giunta a scegliere il terreno di Baciacavallo all'interno di quella rosa di siti. Una risposta destinata a suscitare polemiche sulla fondatezza della collocazione scelta e che lascia molti dubbi. Per questo lo stesso Soldi annuncia ulteriori approfondimenti. "Purtroppo, la risposta al mio accesso non ha prodotto alcun esito rilevante. Non potendomi ritenere soddisfatto di quanto acquisito e volendo conoscere quale sia stata il processo mentale, amministrativo e politico della scelta fatta, così come ampiamente propagandata, ho provveduto a inoltrare nei confronti della giunta un’interrogazione a risposta scritta".

Le richieste sono molteplici. Soldi chiede quale sia "la documentazione tecnica ufficiale con cui l’amministrazione comunale di Prato ha scelto Baciacavallo tra le 13 ipotesi così come comunicato in tutte le presentazioni pubbliche e anche in commissione 4 in merito all’iter seguito; - prosegue Soldi - non essendoci, ed è a questo punto ufficiale, nessun servizio incaricato del Comune, come emerge dall’accesso agli atti, che abbia espresso alcuna valutazione tecnica rilevante da un punto di vista amministrativo". Si chiede quindi se esista una documentazione tecnica ufficiale “esterna”, frutto di una consulenza richiesta dal comune, oppure una documentazione o un confronto ufficioso con i tecnici del Comune e, qualora esista o ci sia stata, che valore essa possa avere nel contesto di una pubblica amministrazione.

"L’ultimo atto di questa vicenda conferma quanto ho asserito fin dall’inizio dell’iter sull’hub tessile - afferma Soldi - ovverosia una assoluta mancanza di trasparenza. Le mie pressanti richieste per approfondire in commissione e mettere in luce erano più che sensate e adesso si inizia a capire il perché di tutta la riluttanza che c’è stata fin da subito ad aprire un dibattito sul tema nelle sedi istituzionali preposte".

E a proposito. La commissione 4 proseguirà il dibattito sul progetto dell'hub, domani mattina, 29 aprile, mentre il consiglio comunale straordinario è stato anticipato al 5 maggio, rispetto alla data già annunciata del 12.

