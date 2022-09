27.09.2022 h 18:17 commenti

Hub del riciclo tessile, Alia presenta richiesta di autorizzazione ambientale

La società di gestione dei rifiuti dà gambe alla procedura per realizzare l'intervento a Baciacavallo con o senza i fondi Pnrr. La risposta dal ministero è prevista tra due settimane

(e.b.)

Avanti tutta sulla realizzazione del hub del riciclo tessile a Baciacavallo applicando una tecnologia di selezione a infrarossi per accelerare la cernita.Come ha sempre ribadito il suo presidente Nicola Ciolini, Alia servizi ambientali realizzerà questa struttura con o senza i 3,5 milioni di euro chiesti attraverso la partecipazione al bando Pnrr del ministero della transizione ecologica. Bando che darà la sua risposta nella prima metà di ottobre. Alia non starà ferma ad aspettare e già nei prossimi giorni presenterà alla Regione la richiesta di autorizzazione unica ambientale per questo progetto.Complessivamente la struttura costerà 18,9 milioni di euro. Il piano finanziario è articolato su sei anni e in presenza del contributo Pnrr da 3,5 milioni di euro, prevede fonti provenienti dal mondo bancario per 7,9 milioni di euro. Il resto, circa 11 milioni di euro, sarà coperto da mezzi propri o dal finanziamento dei soci. Cifra questa, che sarà aumentata di 3,5 milioni se da Roma il responso sarà negativo.Il bando ministeriale finanzia solo l'innovazione tecnologica di una determinata struttura che punta a dare nuova vita al rifiuto. Il 30 settembre ci saranno le risposte sugli impianti dedicati a carta e a plastica. Quindici giorni dopo toccherà alle altre tipologie di scarto, tra cui quelli tessili e gli abiti usati che è il segmento su Prato lancia la sua sfida, forte di una tradizione secolare alle spalle.Il sito individutao, come è noto, è lungo via di Baciacavallo, tra Gida e il campo di calcio del Paperino a cui prenderà una parte di terreno. Scelta che non piace a chi vive in zona e che ha provocato più di un mal di pancia nei circoli locali del Pd.