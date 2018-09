14.09.2018 h 09:10 commenti

Hockey e Pattinaggio, presentazione in Comune per Maliseti e Primavera

Nell'occasione era presente anche Desirée Cocchi, vice campionessa europea, in partenza tra pochi giorni per il Mondiale

Il salone consiliare di Prato ha ospitato, nel pomeriggio di mercoledì 12 settembre, la presentazione delle squadre dell’HP Maliseti Prato per il settore hockey e della AP Primavera Prato per il settore pattinaggio artistico. La cerimonia si è svolta alla presenza dell’assessore allo Sport Simone Faggi. L’incontro a cui hanno partecipato dirigenti, staff e genitori, è stato anche l’occasione per salutare e complimentarsi con Desirée Cocchi, vice campionessa europea, in partenza tra pochi giorni per il Mondiale. L’atleta ha consegnato al vice sindaco Simone Faggi una maglia autografata.





Edizioni locali collegate: Prato

