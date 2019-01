12.01.2019 h 14:27 commenti

"Ho una pistola e ti sparo", denunciato un quarantatreenne

Deve rispondere di procurato allarme e minacce gravi un pratese fermato ieri sera a San Giusto. I testimoni hanno chiamato la polizia che ha cercato l'arma ma non l'ha trovata né addosso né nella casa dell'uomo che poi è stato trasportato all'ospedale

Ha perso la testa e, in mezzo alla strada, ha cominciato ad urlare di avere con sé una pistola e di volerla usare contro una sua conoscente. E' successo nella serata di ieri, venerdì 11 gennaio, a San Giusto. L'uomo, un pratese di 43 anni, con precedenti, è stato preso in consegna dalla polizia che ha accertato l'assenza di armi di qualsiasi tipo sia addosso che nella vicina abitazione. Sul posto è stata fatta intervenire un'ambulanza e l'uomo ha continuato a dare in escandescenza minacciando la sua conoscente. E' stato denunciato per minacce gravi e procurato allarme e poi trasportato all'ospedale per le cure del caso.



