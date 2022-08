16.08.2022 h 11:20 commenti

"Ho fame, non ho nulla": i carabinieri si presentano a casa e gli preparano pranzo e cena

La telefonata di un uomo al 112 la vigilia di Ferragosto. Una pattuglia del Nucleo radiomobile si è subito attivata riuscendo ad alleviare le difficoltà che nei giorni di festa diventano più pesanti da sopportare

“Ho fame e non ho nulla, aiutatemi”. Più o meno queste le parole della telefonata che un uomo di 65 anni ha fatto ai carabinieri nel primo pomeriggio del 14 agosto. Una richiesta di aiuto che non è caduta nel vuoto: una pattuglia del Nucleo radiomobile si è presentata alla porta di casa dell'uomo, a Iolo, e ha preparato pranzo e cena. Un gesto di solidarietà come quelli che si vedono nelle fiction televisive e che, fortunatamente e più di una volta, ha visto protagoniste le forze dell'ordine sempre pronte a tendere una mano a chi ha più bisogno, soprattutto nei giorni in cui la solitudine diventa più pesante da sopportare. L'uomo, che è assistito da un familiare e da un'associazione di volontariato che gli fornisce i pasti quotidianamente, è stato forse assalito da un senso di apparente isolamento che lo ha spinto a chiedere aiuto. La telefonata è stata sufficiente a risollevare il morale: i carabinieri hanno provveduto a cucinare pranzo e cena con le scorte alimentari trovate in casa, hanno scambiato qualche parola e, così facendo, hanno alleviato la difficoltà del 65enne che ha problemi di relazione con i familiari dovuti ai suoi sbalzi d'umore e ad una patologia. Una vigilia di Ferragosto decisamente particolare per il cittadino che ha avuto l'opportunità di toccare con mano il grande cuore delle forze dell'ordine.







