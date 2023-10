09.10.2023 h 11:42 commenti

Hashish e 'droga dei poveri': arrestato 25enne già denunciato per possesso di stupefacenti pochi giorni fa

Il giovane è stato fermato dai carabinieri in via Santa Trinità. Sequestrati 60 grammi di hashish e quattro pasticche di psicofarmaci di benzodiazepina, oltre a 260 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio

Sessanta grammi di hashish e quattro pasticche di psicofarmaci: è quanto sequestrato dai carabinieri di Prato e da quelli della Compagnia intervento operativo del 6° Battaglione di Firenze ad un nordafricano di 25 anni. Il giovane è stato fermato e arrestato nel pomeriggio di ieri, domenica 8 ottobre, in via Santa Trinita. Dai controlli è emerso che il 25enne, a cui sono stati seqeustrati anche 260 euro, era lo stesso denunciato solo qualche giorno prima per possesso di una modica quantità di droga. L'analisi delle pasticche di psicofarmaci ha fatto emergere che si tratta della cosiddetta 'droga dei poveri'. Per il nordafricano anche una denuncia per non aver rispettato il divieto del questore di frequentare alcuni luoghi nei quali in precedenza aveva commesso reati.



