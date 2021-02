17.02.2021 h 12:18 commenti

Hanno incassato assegni sociali per 260mila euro senza averne diritto: denunciate sette persone

Indagine della guardia di finanza coordinata dalla procura di Prato. Tra i denunciati, un ultrasettantenne proprietario di numerosi immobili. L'Inps ha sospeso l'erogazione e avviato le procedure di recupero delle somme versate

Benestanti ma ugualmente titolari di assegno sociale. Qualcuno proprietario di un bel po' di immobili, qualcuno con un cospicuo conto in banca e qualcuno semplicmente con una situazione economica familiare più che dignitosa: sette le persone, tutte residenti nell'area pratese, individuate dalla guardia di finanza di Prato, accusate di aver percepito complessivamente 260mila euro dall'Inps dichiarandosi poco abbienti e, duque, con i requisiti necessari a ottenere l'assegno sociale, una delle misure di protezione messe in campo dallo Stato per aiutare le famiglie bisognose. I finanzieri, coordinati dalla procura della Repubblica di Prato, sono andati a caccia delle ricchezze e le hanno trovate: un ultrasettantenne, per esempio, è risultato proprietario di numerosi immobili dei quali non aveva fatto ovviamente cenno nella domanda di assegno sociale. Come lui gli altri che, pur avendo case e soldi a disposizione, hanno omesso di dichiararlo, oppure hanno preso la residenza altrove per non far figurare il reddito familiare. Tutti sono stati denunciati e devono rispondere di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. L'Inps, informata delle indagini, ha immediatamente sospeso l'assegno sociale e avviato le procedure per il recupero delle somme versate.

L'attività investigativa è stata condotta, nella prima fase, con il supporto del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della guardia di finanza di Roma il cui compito è quello di controllare e monitorare la distribuzione delle risorse pubbliche ad aziende e famiglie.



