20.06.2019 h 15:36 commenti

Hanno evaso il fisco ma poi hanno pareggiato i conti, il giudice dà l'ok alla messa alla prova

Il tribunale ha concesso il beneficio a due imprenditori accusati di dichiarazione dei redditi fraudolenta. Il reato prevede una pena edittale superiore a quattro anni ma le attenuanti hanno abbassato l'asticella

Hanno chiesto e ottenuto dal giudice la 'messa alla prova' (map) nonostante fossero imputati per un reato – dichiarazione dei redditi fraudolenta – la cui pena edittale di sei anni supera la soglia massima dei quattro stabilita dalla legge per accedere al beneficio. I due imprenditori, difesi dall'avvocato Luca Brachi, sono comparsi davanti al giudice per le udienze preliminari del tribunale di Prato al quale hanno dimostrato di aver pareggiato i conti con il fisco e in questo modo di aver diritto alla riduzione della metà della pena massima prevista, e in base a questa hanno chiesto l'ammissione alla map. Che è stata concessa. Con una memoria di sei pagine l'avvocato Brachi, richiamando una sentenza delle sezioni unite della Cassazione, ha convinto il giudice Francesco Pallini della correttezza del suo ragionamento secondo cui il massimo edittale doveva essere tarato alla pena prevista in caso di pagamento del debito fiscale. Un ragionamento costruito sul pronunciamento della Cassazione che, in passato, ha affrontato il caso di un giudice che, pur trovandosi di fronte al corretto requisito per l'accesso alla map, non lo ha accettato calcolando la pena finale sulla base delle circostanze aggravanti riconosciute che avevano fatto salire gli anni sopra quattro. Un calcolo bocciato dalla Suprema corte.

Il giudice Pallini ha sposato la tesi dell'avvocato Brachi applicando il principio e la finalità “deflattiva” del pronunciamento della Cassazione e dunque ha abbassato l'asticella della pena edittale con le attenuanti dando il via libera alla 'messa alla prova' che significa poter estinguere il reato ed evitare tracce sul certificato penale dopo aver compiuto lavori socialmente utili per un determinato periodo.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus