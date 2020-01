29.01.2020 h 16:55 commenti

Ha un malore mentre guida ed esce di strada: muore donna di 73 anni

L'incidente è successo nel pomeriggio nella centrale piazza XX Settembre a Poggio a Caiano. L'auto è finita sul marciapiede e contro un muro, per fortuna nessun pedone stava transitando

Tragedia nel pomeriggio di oggi, 29 gennaio, a Poggio a Caiano dove una donna di 73 anni è morta dopo aver perso il controllo dell'auto in seguito ad un malore. E' successo poco prima delle 16 nella centrale piazza XX Settembre. La donna, che abitava a Campi Bisenzio, era a bordo di una Matiz e nell'affrontare la curva è uscita di strada ed è finita sul marciapiede dove, per fortuna, non stava passando nessuno. la corsa della vettura si è poi fermata contro il muro. Immediato l'intervento dei volontari della Misericordia di Poggio a Caiano, inviati dal 118. Intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale. Purtroppo i tentativo di rianimare la donna sono stati inutili. Il decesso, con tutta probabilità, è dovuto al malore e non all'incidente.

