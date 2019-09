27.09.2019 h 17:58 commenti

Ha un malore fatale mentre guida e si va a schiantare contro un cancello

La tragedia è successa nel primo pomeriggio di oggi in via di Galceti. La vittima aveva 70 anni e purtroppo è stato inutile l'intervento dell'ambulanza del 118

Si è sentito male mentre stava percorrendo via di Galceti e si è accasciato sul volante della sua Panda che, ormai priva di controllo, è andata poi a schiantarsi contro il cancello di Villa Ciabatti.

La tragedia è successa verso le 15 di oggi 27 settembre e, purtroppo, per il conducente non c'è stato niente da fare. L'uomo, un pratese di 70 anni, è morto sul colpo, probabilmente già ucciso dal malore e non in conseguenza dello schianto. Sono stati due automobilisti che seguivano la Panda i primi a dare l'allarme. In via di Galceti è intervenuta l'ambulanza del 118 con i vigili del fuoco e la polizia municipale. Per l'anziano, però, non c'è stato niente da fare e il medico ne ha constatato il decesso. L'uomo stava percorrendo la strada da Prato in direzione di Montemurlo.