15.04.2020

Ha troppa fretta di vedere la luce e nasce a casa tra le braccia dei volontari della Misericordia

E' successo ieri in un'abitazione del centro storico. Mamma e bambina stanno bene. Una delle volontarie che ha assistito al parto: "Una grande emozione, una felicità indimenticabile"

Ha avuto fretta di nascere e non ha aspettato la corsa all'ospedale la bambina venuta alla luce nel pomeriggio di ieri, martedì 14 aprile. Ad aiutare lei e la sua mamma sono stati i volontari della Misericordia di Prato, chiamati per un normale servizio di trasferimento al Santo Stefano e, invece, diventati in pochi minuti una squadra di ostetrici. Mamma e bambina stanno bene e sono ora ricoverate al Santo Stefano. La donna, che abita in centro storico, ha telefonato al 118 per chiedere l'intervento di un'ambulanza perché la sua bambina stava praticamente nascendo. Quando la Misericordia è arrivata, la bimba già faceva capolino. L'infermiere e i tre volontari si sono arricciati le maniche e hanno assistito la mamma. “Sono ancora emozionata – il racconto di una volontaria, Elisa – tremo al pensiero di questa cosa bellissima. Ho preso la copertina per coprire la neonata e ho visto la gioia negli occhi della mamma e del babbo. Non capita tutti i giorni di far nascere una nuova vita in casa. In un periodo come questo dove ogni uscita richiede di indossare tutti i dispositivi di sicurezza perché alle prese con l'emergenza sanitaria, questo evento ci ha riempito di emozione e felicità”.



