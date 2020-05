13.05.2020 h 12:11 commenti

Ha l'obbligo di stare in casa la notte ma continua a uscire per spacciare droga, arrestato

In manette un uomo di 30 anni trovato dai carabinieri con ecstasy e ketamina. Per lui si sono aperte le porte del carcere della Dogaia

Ha continuato a spacciare droga nonostante l'obbligo di dimora e il divieto di uscire dalla sua abitazione durante la notte. Un cinese di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile di Prato dopo essere stato pedinato per qualche giorno. Le manette sono scattate nella notte di mercoledì 13 maggio. A casa dell'uomo, un appartamento del centro, i militari hanno trovato 255 pasticche di ecstasy e 130 grammi di ketamina, oltre a centinaia di bustine e altro materiale per il confezionamento delle dosi. Da tempo i carabinieri sospettavano che in realtà il trentenne continuasse la sua attività di spaccio che più volte, in passato, lo ha portato in carcere. Sospetti che sono diventati certezze dopo una serie di accertamenti. L'uomo è stato bloccato in strada e trovato in possesso di 4 grammi di ketamina, poi la perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrato il resto dello stupefacente. Il cinese è stato rinchiuso nel carcere della Dogaia.



