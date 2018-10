19.10.2018 h 12:49 commenti

Ha il permesso di soggiorno per fare il badante ma in realtà spaccia cocaina: arrestato

Il giovane, 34enne marocchino e pregiudicato, è stato sorpreso dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo mentre cedeva droga a due giovani di Castiglion de Pepoli

Sul permesso di soggiorno era indicato come badante, ma in realtà la sua principale attività era lo spaccio di cocaina. Ieri, 18 ottobre, il 34enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo che lo tenevano sotto controllo da tempo e che lo hanno sorpreso in via Da Filicaia a cedere cocaina a dei giovani acquirenti di Castiglion de Pepoli a conferma del fiorente giro di spaccio che attirava clienti anche da fuori provincia.

La perquisizione nella casa del pregiudicato ha permesso di trovare altra droga, tra hashish e cocaina, bilancina di precisione, sostanza da taglio e duemila euro in contanti ritenuti provento di spaccio.

Oggi sarà sottoposto a processo per direttissima.