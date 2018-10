09.10.2018 h 12:35 commenti

Ha il codice bianco ma pretende di essere visitata subito: notte agitata al Pronto soccorso

Protagonista una donna che voleva a tutti i costi passare davanti ai pazienti in attesa. Alla fine è dovuta intervenire la polizia per riportare la calma

L'infermiera del triage le aveva dato un codice "bianco", ma lei pretendeva a tutti i costi di essere visitata subito, passando avanti a pazienti con situazioni più gravi della sua. Protagonista una donna polacca di 46 anni che stanotte 9 ottobre ha creato non pochi problemi ai sanitari del pronto soccorso, al punto che verso le 3.45 è dovuta intervenire una pattuglia della polizia. La donna, già pregiudicata per reati di varia natura, è stata alla fine denunciata per il rifiuto di fornire le proprie generalità, visto che si è rifiutata di mostrare un documento agli agenti.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus