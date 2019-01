15.01.2019 h 13:08 commenti

Ha cessato l'attività 4 anni fa ma continua a lavorare impiegando clandestini, blitz della polizia in una confezione

Il blitz è scattato ieri sera in via Vella o Lungo la Bardena. 7 su 22 gli operai irregolari, tutti cinesi. Clandestini anche in una stireria di San Paolo.

Formalmente aveva cessato l'attività nel 2015, ma di fatto continuava a lavorare impiegando anche operai clandestini. La ditta in questione è una confezione gestita da cinesi in via Vella o Lungo la Bardena. La scoperta è stata fatta dalla polizia di Prato ieri sera, 14 gennaio, durante un controllo straordinario alle attività produttive che ha visto l'intervento anche del reparto Prevenzione Crimine di Firenze. All'interno sono stati sorpresi a lavoro 22 operai cinesi di cui 7 clandestini. Il titolare, un 32enne, è stato denunciato in stato di libertà per favoreggiamento e impiego della manodopera clandestina.

Le squadre della questura si sono poi spostate in una stireria a conduzione cinese a San Paolo. In questo caso i clandestini erano 2 su un totale di 11 operai cinesi. Uno di loro ha tentato prima la fuga e poi di corrompere i poliziotti offrendo alcune banconote per evitare problemi. E' stato denunciato per resistenza e istigazione alla corruzione mentre il titolare della ditta dovrà rispondere di favoreggiamento all'immigrazione clandestina