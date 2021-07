10.07.2021 h 14:26 commenti

Guidano sotto effetto di alcol e cocaina e provocano tre incidenti

La polizia municipale ha denunciato un 54enne, un 37enne ed un 21 enne: per tutti anche ritiro della patente e sequestro dell'auto. Il primo ha danneggiato ben 11 veicoli in sosta

Gli agenti del reparto Sinistri della polizia municipale hanno denunciato tre conducenti per aver provocato incidenti stradali mentre si trovavano alla guida in stato di alterazione per aver assunto alcool oppure droghe. Si tratta di un 54enne, un 37enne ed un 21enne che nei giorni scorsi sono rimasti coinvolti in tre distinti incidenti stradali verificatisi in via Ferrara, in viale della Repubblica ed in via Lambruschini.

In tutti i casi i conducenti hanno riportato lesioni lievi a causa dell'incidente e quindi sono stati trasportati al pronto soccorso per essere sottoposti alle cure del caso, ma anche per effettuare gli accertamenti alcolemici e tossicologici che sono stati richiesti dalla polizia municipale che era intervenuta per i rilievi di legge.

I risultati degli esami hanno dimostrato che i conducenti versavano in stato di alterazione dovuta all'assunzione droghe, cocaina in un caso, ed all'assunzione di alcool negli altri due casi.

L'incidente successo in via Ferrara e poi nella adiacente via Torino è accaduto mercoledì scorso intorno alle 21.30, quando il conducente eseguendo diverse manovre vietate e pericolose ha urtato in successione ben 11 veicoli in sosta. L'uomo oltre ad essere risultato positivo all'alcoltest con un livello di alcolemia grave, cioè di oltre 3 volte superiore al limite di legge, è anche risultato non essere titolare di patente di guida: è stato quindi sanzionato, solo per questa ultima violazione, con una multa di circa 5.100 euro, oltre alle altre sanzioni per le manovre vietate ed alla denuncia per guida in stato di ebbrezza.

L’incidente in viale della Repubblica che si è verificato sabato intorno alle 23.30 ha visto protagonista un'auto di grossa cilindrata che senza motivo è terminata contro i parapedonali posti a bordo strada. In questo caso la causa della perdita del controllo dell’autovettura è emersa dal risultato dell’esame tossicologico, da cui è emersa una forte positività alla cocaina.

L'ultimo incidente di via Lambruschini si è verificato sabato intorno all'una di notte, con il conducente di un Suv che è si è schiantato contro un'autovettura in sosta e quindi si è ribaltato, per fortuna riportando solo lievi lesioni. L'uomo guidava con una concentrazione di alcol grave, di oltre 3 volte il limite di legge.

Per tutti è scattata la denuncia penale con ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo.