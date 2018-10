05.10.2018 h 16:03 commenti

Guidano mentre telefonano: multati dieci automobilisti nel giro di un pomeriggio

Proseguono i controlli in borghese della polizia municipale contro l'uso del cellulare quando si è al volante

Dieci automobilisti che erano al telefonino mentre guidavano sono incappati nei controlli in borghese della polizia municipale: è successo nel pomeriggio di mercoledì 3 ottobre. per tutti è scattata la multa e la decurtazione di punti sulla patente.

Sono 84.000, invece, i veicoli passati al setaccio dall’inizio dell’anno da parte delle pattuglie del reparto Pronto Intervento della polizia municipale (motociclisti e sinistri stradali) che grazie all'utilizzo dei dispostivi Targa System, intervengono in modo mirato su chi non è in regola con Rca auto e revisioni. I risultati di questi controlli finalizzati alla sicurezza, seppur in calo rispetto agli anni precedenti, sono ancora di tutto rilievo. I motociclisti infatti, hanno sanzionato duecento veicoli non in regola con la revisione di cui novanta sono stati tolti dalla circolazione perché non assicurati.