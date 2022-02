11.02.2022 h 15:39 commenti

Guida ubriaco un camion che trasporta merci pericolose: denunciato e via la patente

Il 60enne è stato bloccato dalla polizia stradale al Macrolotto mentre trasportava sostanze corrosive nonostante un tasso alcolemico tre volte superiore al limite di legge

Nonostante fosse ubriaco, si era messo al volante di un camion che stava trasportando varie tipologie di sostanze corrosive, merce catalogata come pericolosa. Per fortuna, prima che potesse accadere qualcosa di grave, l'uomo è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale. E' successo nell'area industriale del Macrolotto, protagonista un 60enne che è stato denunciato per guida in stato di ebrezza con ritiro immediato della patente. Prima di rimettersi alla guida di un mezzo pesante, l'uomo dovrà inoltre sottoporsi a nuovi esami presso la commissione medica e dimostrare di non assumere più sostanze alcooliche.

Gli agenti della Stradale hanno capito subito che il 60enne non era lucido. Così hanno deciso di sottoporlo all'etilometro che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,5 grammi/litro, quando per i conducenti professionali dovrebbe essere pari a zero.

Il camion, anche in considerazione della pericolosità delle merci trasportate, è stato consegnato al personale specializzato della ditta di trasporti.