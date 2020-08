13.08.2020 h 14:49 commenti

Guida ubriaco, ritiro immediato della patente e denuncia per un 34enne

Riscontrato un tasso alcolemico superiore di oltre 3 volte ai limiti di legge. L'uomo è stato fermato dalla polizia Municipale lungo la Tangenziale mentre procedeva a zig zag

Alla guida in Tangenziale con un tasso alcolemico tre volte superiore ai limiti di legge: domenica sera gli agenti del reparto motociclistico della Polizia Municipale durante un normale controllo della viabilità, hanno notato e subito fermato un’autovettura che procedeva con incertezza e a zig-zag percorrendo il viale 16 Aprile in direzione sud.

Il conducente, un 34enne, è subito apparso in stato di ebbrezza alcolica ed è stato quindi sottoposto alla prova con etilometro, che ha dimostrato che i valori di alcol nel sangue erano fuori dai limiti di legge, addirittura di oltre tre volte il quantitativo consentito.

L’uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza, con ritiro immediato della patente.



Edizioni locali collegate: Prato

