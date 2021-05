24.05.2021 h 14:24 commenti

Guida ubriaco e finisce contro un portone, denunciato insieme all'amico passeggero

E' successo nel fine settimana. I due, pregiudicati di 25 anni, hanno tentato la fuga a piedi e dopo essere stati bloccati hanno aggredito i poliziotti. Uno di loro è stato trovato in possesso di droga

Nonostante fosse ubriaco, si è messo alla guida di un furgone e durante una manovra a retromarcia è andato a sbattere contro il portone di un edificio danneggiandolo pesantemente. Il conducente e il passeggero, entrambi albanesi di 25 anni pregiudicati, sono scesi e uno ha cercato di allontanarsi ma è stato inutile perché la polizia, arrivata sul posto, lo ha bloccato. E' successo nella notte tra sabato e domenica 23 maggio, nella zona di via Valentini.

Uno dei due giovani è stato trovato in possesso di una piccola quantità di droga. Tutti e due, pur di non farsi identificare, hanno reagito ai poliziotti e per questo sono stati denunciati oltre che per ubriachezza molesta, anche per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Infine, tutti e due sono stati sanzionati per il mancato rispetto del coprifuoco.





