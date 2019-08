19.08.2019 h 11:55 commenti

Guida ubriaco, denunciato un quarantenne

L'uomo è stato fermato la scorsa notte in via Corelli dagli agenti delle Volanti che lo hanno denunciato per guida in stato d'ebrezza

In piena notte guidava ubriaco, ma è stato visto e bloccato dalla polizia.

L'automobilista, un italiano di 40 anni, intorno alle 2.30 di domenica 18 agosto è stato fermato durante un controllo in via Corelli. Gli agenti hanno proceduto all’alcol test che ha rilevato e un tasso alcolemico al di sopra del consentito.

L’uomo è stato denunciato per guida in stato d’ebrezza.



Edizioni locali collegate: Prato

