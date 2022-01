28.01.2022 h 13:39 commenti

Guida senza patente e prova a spacciarsi per il fratello: scoperto e denunciato

Un quarantenne, fermato sulla declassata dalla polizia municipale, ha cercato di ingannare gli agenti dando il nome del congiunto, ma è bastato un controllo in banca dati per smascherarlo

Fermato per un controllo, ha cercato di spacciarsi per il fratello per coprire il fatto che, pur essendo privo di patente, stava guidando uno scooter. ma è stato scoperto dagli agenti della polizia municipale che gli hanno contestato una sanzione di 5.100 euro, con il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi e la denuncia a piede libero per il reato di sostituzione di persona.

E' successo ieri mattina 27 gennaio sul viale Leonardo da Vinci, all'altezza del distributore vicino al casello di Prato Est, quando una pattuglia del reparto Motociclistico ha intimato l'alt ad uno scooter alla cui guida c'era un uomo di quarant'anni, residente nel comune di Montemurlo. L'uomo ha tentato di ingannare gli operatori dichiarando le generalità del fratello che, diversamente da lui, era titolare di regolare patente di guida. Alla richiesta degli agenti di mostrare i documenti, l'uomo ha risposto di esserne sprovvisto, dichiarando di aver dimenticato il proprio portafogli a casa.

L'atteggiamento della persona ha però insospettito gli agenti che hanno deciso di approfondire la circostanza richiedendo alla centrale operativa la trasmissione della fotografia collegata alla patente interessata e, una volta ottenuta l'immagine del volto del titolare del documento di guida, è chiaramente emerso che la persona alla guida dello scooter non era chi aveva dichiarato di essere.

A questo punto l'uomo ha confessato le sue vere generalità e ha anche mostrato la propria carta di identità, che aveva in realtà con sé.