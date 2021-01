07.01.2021 h 10:13 commenti

Guida senza patente e investe un pedone, denunciato cinquantenne "recidivo"

Il grave incidente è successo in via Marx ieri pomeriggio. Il pedone è stato portato al Santo Stefano in codice rosso

Era senza patente l'automobilista che ieri pomeriggio, 6 gennaio, ha investito un 40enne che stava attraversando la strada in via Marx quasi all'altezza del negozio Mondo casa. Lo ha accertato la polizia municipale di Prato che è intervenuta sul posto assieme a un'ambulanza inviata dal 118. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18.

L'automobilista, un albanese di 50 anni residente in città, ha colpito il pedone scaraventandolo a terra. L'impatto è stato molto violento. Il 40enne è stato accompagnato al pronto soccorso in codice rosso. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Da accertamenti condotti dalla Municipale, è emerso che l'investitore non solo non ha mai conseguito la patente italiana, ma anche che è recidivo. Più volte in passato, infatti, è stato sorpreso dalle forze dell'ordine a guidare pur non avendone titolo. E' stato quindi denunciato per guida senza patente. Il veicolo usato ieri è sotto fermo.