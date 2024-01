28.01.2024 h 10:15 commenti

Guida senza assicurazione e revisione, la Municipale gli sequestra il carro funebre

E' successo ieri in via Curtatone, il conducente aveva anche la patente con zero punti. Ad attirare l'attenzione degli agenti della Territoriale le manovre sospette del guidatore

Sequestrato dalla polizia municipale un carro funebre che viaggiava senza assicurazione e revisione: è successo ieri 27 gennaio in via Curtatone. Ad attirare l'attenzione dei due agenti della Territoriale in servizio in centro storico, le manovre sospette del guidatore. Così lo hanno fermato per controllare i documenti. Oltre alla mancanza di assicurazione e di revisione del mezzo, il conducente viaggiava con la patente a zero punti. Dal comando della polizia municipale fanno sapere che non si tratta di un'infrazione, ma sicuramente è un comportamento a rischio soprattutto se si effettua un servizio pubblico come in questo caso.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus