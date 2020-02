12.02.2020 h 14:12 commenti

Guida nuovamente senza patente, "pizzicato" dagli stessi agenti che lo avevano già fermato

L'uomo era stato sanzionato qualche mese fa dopo essere stato sorpreso al volante pur non avendo mai dato l'esame di guida. Ora rischia anche la confisca del mezzo

Evidentemente non gli è bastata la multa di 5 mila euro e il fermo della macchina per tre mesi. Un cittadino cinese multato qualche mese fa dalla Municipale per guida senza patente in questi giorni è stato nuovamente pizzicato in via Galcianese. A riconoscerlo, nonostante avesse cambiato macchina, gli stessi agenti del reparto motociclistico che lo avevano già fermato.

Alla vista della pattuglia, l’uomo ha cercato di cambiare strada, ma è stato bloccato e nuovamente multato. Questa volta con l’aggravante della recidiva potrebbe scattare anche la confisca del mezzo.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus