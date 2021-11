09.11.2021 h 11:44 commenti

Guida in stato di ebbrezza o senza patente, cinque denunciati in poche ore

Sabato sera la polizia municipale ha impiegato quattro pattuglie per un servizio di controllo straordinario sulle strade pratesi: in tutto sono stati 250 gli automobilisti fermati e controllati

Sono cinque le persone denunciate dalla polizia municipale che sabato 6 novembre ha effettuato, con quattro pattuglie, un servizio finalizzato al contrasto della guida in stato di ebrezza alcolica. Complessivamente sono stati circa 250 i conducenti controllati nel corso della serata. Tra loro cinque persone che sono state denunciate, di cui tre per guida in stato di ebrezza. Uno dei conducenti fermati ha anche minacciato gli agenti. Un altro, invece, in evidente stato di alterazione al momento di effettuare il test, si è dato alla fuga: prontamente rintracciato da una pattuglia dovrà ora rispondere del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti oltre a subire le sanzioni amministrative previste per la guida in stato di ebbrezza.

Le altre due denunce sono state per un uomo che è stato sorpreso alla guida privo di patente perchè mai conseguita e per un cittadino extracomunitario che si era messo alla guida del veicolo con patente falsa.

Dalla polizia municipale fanno sapere che il contrasto alle condotte di guida in stato di ebrezza proseguirà con particolare attenzione nell'approssimarsi delle festività natalizie.