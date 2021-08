24.08.2021 h 08:05 commenti

Guida contromano, provoca un incidente e poi scappa abbandonando il mezzo

E' successo questa notte all'incrocio fra via Carradori e via Santa Trinita, per estrarre gli occupanti della macchina speronata sono intervenuti i vigili del fuoco

Provoca un incidente e poi scappa abbandonando l'auto. E' successo questa notte, 24 agosto vers,o l'1,30 all'incrocio fra via Santa Trinita, via Pomeria, via Roma e via Carradori. I conducenti della vettura speronata, che si è ribaltata, sono stati accompagnati al Santo Stefano in codice verde. Per liberarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.Secondo una prima ricostruzione la Bmw arrivava da via Santa Trinita ad alta velocità e contromano. Al semaforo ha centrato l'utilitaria che stava transitando da via Pomeria verso via Carradori. Lo schianto è stato molto forte e tanti residenti sono scesi in strada per chiamare i soccorsi. La strada è rimasta chiusa per almeno un'ora in modo da permettere alla Municipale di effettuare i rilievi e rimuovere i veicoli. Al vaglio le immagini riprese dalla videosorveglianza pubblica, utili a rintracciare il pirata della strada.