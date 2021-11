29.11.2021 h 12:44 commenti

Guida a zig zag in via Firenze: aveva un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite

Intervento della polizia municipale per fermare un 50enne a cui è stata immediatamente ritirata la patente. Positivo all'alcoltest anche un 21enne che la mattina di domenica è stato coinvolto in un incidente in via Taro

Sono due le patenti che sono state ritirate dalla polizia municipale nel fine settimana dopo i controlli mirati all'accertamento dello stato di ebbrezza. Il primo episodio si è verificato sabato sera 27 novembre, intorno alle 23.30, quando è stata segnalata alla centrale operativa del Comando di piazza Macelli un’auto che percorreva via Firenze in direzione centro e che teneva una pericolosa andatura a zig-zag. Una pattuglia del reparto motociclisti ha intercettato il veicolo, con alla guida un cinquantenne italiano, che è subito apparso in evidente stato di ebbrezza alcolica. L'uomo, residente a Carmignano, è stato quindi sottoposto al controllo strumentale con il precursore alcolemico che ha dato esito positivo e, conseguentemente, è stato portato al comando per la prova con l’etilometro che ha dimostrato che aveva un tasso alcolico pari a quasi 5 volte il limite di legge. Inevitabile il ritiro della patente di guida. L’altro caso si è verificato la mattina di domenica 28 novembre intorno alle 6, in via Taro, dove è accaduto un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. La pattuglia intervenuta per i rilievi di legge ha sottoposto i due conducenti ai controlli alcolemici ed è risultato che il guidatore di una delle due auto, un giovane pratese di 21 anni, neopatentato, è risultato positivo all'alcol nella fascia tra 0,8 e 1,5 g/l, fascia intermedia prevista dal Codice della Strada. Anche in questo caso gli agenti hanno ritirato subito la patente al giovane.

